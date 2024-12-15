تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم في الأقصر -صور

الأقصر-محمد محروس:

شهد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم وعددهم 60 حافظا للقرآن الكريم ، والتي نظمتها جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية بالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع.

وأكد الشرابي، أن الدولة تولى اهتماما خاصا وكبيرا بملف ذوى الهمم من خلال دعم العديد من المبادرات الخاصة بهم، كما أن المحافظة بقيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تدعم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.

حضر التكريم أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية، وإسلام الوردى ممثل عن مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وفضيلة الشيخ أحمد النحاس ممثل عن المنطقة الأزهرية، وعلى قناوى ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة رضا عطا الله والدكتورة هناء حامد ممثلين عن جامعة الأقصر وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.