ضبط 3 أطنان مواد خام و715 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهى:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن ضبط منشأة مخالفة تعمل في مجال الأدوية بناحية السادات بداخلها عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية.

ونجحت مباحث التموين خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط 715 ألف عبوة وأقراص مكملات غذائية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، داخل شكائر غير مدون عليها بيانات، 3 أطنان مواد خام للتصنيع و21 ألف عبوة وكرتونة فارغة مدون عليها بيانات خاصة لمكملات غذائية جاهزة التعبئة، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل مكون من 9 ماكينات بأحد الكيانات المخالفة، وتقرر التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار؛ لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.