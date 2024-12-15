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بالصور.. إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

12:32 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (8)
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (3)
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (7)
  • عرض 9 صورة
    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (2)
  • عرض 9 صورة
    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (6)
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (5)
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (4)
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    إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (1)
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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة شملت 9 حالات على 1270 مترا أملاك دولة، و59 حالة على مساحة فدانين و 18 قيراط من الأراضي الزراعية، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعد على الأراضي الزراعية محافظة بني سويف
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