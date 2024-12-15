كانوا في طريقهم للدير.. بالأسماء إصابة 16 شخصًا فى حادث سير بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب ، 16 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي فى أسوان كانوا فى طريقهم لزيارة دير الأنبا سمعان بمدينة أسوان.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان – القاهرة الصحراوي الغربي أمام منطقة الكرابلة، ووجود مصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصًا، وجرى نقلهم لمستشفى النيل التخصصي بأدفو، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وينشر "مصراوي" أسماء المصابين في الحادث: