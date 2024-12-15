توفير 295 فرصة عمل.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف بجنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء، أكبر ملتقى للتوظيف، اليوم الأحد ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتوفير العديد من الوظائف لأبناء المحافظة، ويضم عددا كبيرا من الرعاة والشركات المشاركة بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشهد فعاليات الملتقى اللواء ماهر كامل، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، و وفاء نجاح، مدير عام مديرية العمل، والعديد من أهالي المحافظة.

ويأتي الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية محمد جبران وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء ماهر كامل سكرتير عام المحافظة، إن هذا الملتقى دعوة حقيقية لحث الشباب على العمل في القطاع الخاص، لكي يكونوا شراء أساسيين في تنمية بلادهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الشباب وتلبية احتياجاتهم الوظيفية، لذا تقوم مديرية العمل بالتأكد من استلام العمل للمقبولين، ومتابعتهم خلال العمل لضمان توفير كافة مستحقاتهم.

وأوضح السكرتير العام، أن الدولة تعمل أيضا على دعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيعهم على العمل الحر، وذلك من خلال الـ 140 مشروع التي تقدمهم مديرية التضامن الإجتماعي لأبناء المحافظة، بقيمة 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وتسدد على 18 شهر بدون فوائد.

وأكد أن المحافظة أصبحت تتخذ إجراءات جادة لتوفير فرص عمل لأبنائها من خلال إلزام المستثمرين والمقاولين المسند إليهم تنفيذ المشروعات الإستثمارية الخاصة بالمحافظة والاستعانة بأبناء المحافظة، وذلك ضمن بنود التعاقد مع المحافظة.

ومن جانبها، قالت وفاء نجاح مدير عام مديرية العمل، إن الملتقى يهدف إلى تقديم العديد من النصائح والخبرات في كيفية البحث عن وظيفة، واكتساب مهارات جديدة للتفوق في سوق العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أنه جرى بالفعل توفير 295 فرصة عمل لأبناء المحافظة بينهم ذوي الهمم في القطاع السياحي، مؤكدة أنه على جميع المتقدمين بملتقى التوظيف إحضار الآتي: سيرة ذاتية، وصورة الرقم القومى، وصورة المؤهل والشهادات الأخرى الحاصل عليها، وصورة الموقف من التجنيد للذكور، وصورة كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى ان مديرية العمل حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لإعداد الشباب لسوق العمل من خلال سيارات التدريب المتنقلة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تطبيقا لبروتوكولات التعاون التي جرى توقيعها بين هذه المديريات ووزارة العمل.

ولفتت إلى أنه جرى توفير 20 وظيفة للطلاب الخريجين من المدرسة الثانوية الفندقية بالمنتجعات السياحية، وهذا يعد دليلا على حرص الدولة على ربط التعليم بسوق العمل.