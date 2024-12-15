العثور على طفلة مدفونة فى منزل بقنا.. وصاحبة العقار تزعم: البيت يسكنه الجن

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، سيدة وأبنائها، بعد العثور على جثة طفلة متغيبة مدفونة داخل غرفة بمنزلها بشمالي قنا.

وقالت السيدة، أن "البيت مسكون بالجان وبتولع فيه النيران باستمرار" -على حد زعمها-، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من 15 عامًا والنيران تشتعل دون سبب فيه وسبق أن تُوفى ابنها من آثار حريق وأصيبت وابنها الثاني بحروق، مع إنكارها ارتكاب واقعة قتل الصغيرة "رحمة" التي عُثر عليها مدفونة داخل الرمال بمنزلها وحلقها مسروق وبها آثار خنق في الرقبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتحرير محضر من عامل لتغيب ابنة شقيقه الصغيرة "ر.م" تبلغ من العمر 5 أعوام، يوم الخميس الماضي، حيث خرجت كعادتها للذهاب لمنزل جدها ولم تصل إليه ولم تعد لمنزل أسرتها مرة أخرى داخل قرية الغرابوة.

وبعد يومين من تغيبها عُثر على جثتها متعفنة ومدفونة داخل كوم رمال في غرفة بالطابق العلوي من منزل جيرانها، وبها آثار خنق في الرقبة وحلقها مسروق.

وألقت قوات الأمن القبض على سيدة وأبنائها المتواجدين في المنزل محل الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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