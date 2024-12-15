الكشف والعلاج بالمجان.. جامعة الإسكندرية تفحص 477 مريضًا في كينج مريوط -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية وخدمية بمنطقة كينج مريوط غربي المحافظة، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شارك فيها 7 كليات ومعاهد هي الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتمريض، فضلًا عن المعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى أن القافلة قدمت خدماتها الطبية للمواطنين بـ 7 مناطق أكثر احتياجًا بمنطقة الكينج مريوط هي "كحلة، أبو الريش، أرض القرد، أرض الصعايدة، الوادي، مصنع الطوب، بشاري" .

وقال عبد الله، في بيان، اليوم الأحد، أنه جرى الكشف على 477 حالة بواقع 79 حالة جلدية، 40 حالة أطفال، 34 حالة أنف وأذن، 92 حالة عظام، 102 حالة باطنة، 35 حالة رمد، 95 حالة أسنان، بالإضافة إلى توفير الأدوية المجانية وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية.

وشاركت كلية التمريض في فعاليات القافلة بتقديم ندوة تثقيف صحي لأهالي المنطقة عن الصحة والعافية النفسية وأنواع الضغوط النفسية والأعراض المنذرة لها وكيفية التعامل معها وكذلك الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

وقدمت كلية العلوم بفريق من قسم النبات والميكروبيولوجيا شرحًا لأهالي المنطقة لكيفية زراعة المشروم بالمنزل، وطريقة تصنيع السماد العضوي الطبيعي، والتوعية عن أمراض النبات، والأضرار البيئية لقطع الأشجار.