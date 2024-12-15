رئيس هيئة تعليم الكبار يكرم فرع السويس في الاحتفال بيوم ذوي الإعاقة

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السويس - حسام الدين أحمد:

كرم الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، مسؤولي فرع الهيئة في السويس ضمن خمسة محافظات على مستوى الجمهورية لتميز فرع السويس واهتمامه بملف ذوي الإعاقة.

ومنح عبدالواحد، سيدة الرفاعي مدير عام فرع السويس شهادة التكريم بالنيابة عن جميع مسئولي فرع السويس، وذلك خلال احتفالية الهيئة باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار لذوي الإعاقة في ضوء رؤية مصر 2030" التي نظمتها الهيئة بقاعة المؤتمرات بديوان عام الهيئة.

وأكد عبدالواحد، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار اهتمت بملف ذوي الإعاقة انطلاقا من رؤية مصر 2030 وتم إنشاء وحدة ذوي الإعاقة، كما تم إعداد منهج ومحتوى خاص لهم لكل إعاقة على حدى.

وأضاف أن الهيئة أصبحت تمتلك مناهج ومحتوى ومناهج الكترونية رقمية لتعلم القراءة والكتابة ونطمح إلى التعليم.

وشهدت الاحتفالية عرض تقديمي عن الهيئة يوضح الرؤية الجديدة الخطة الإستراتيجية وأهدافها، وجرى عرض فيلم تسجيلي عن الشاب محمد دياب متحدي إعاقة من السويس والذي خاص أول اختبار إلكتروني لمحو الآمية.

وكان اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، وجه الشكر لسيدة الرفاعي لإهتمامها بذوي الهمم، وذلك خلال تكريم محمد دياب بعد اجتيازه أول إمتحان إلكتروني لمحو الأمية بمحافظة السويس، رغم ظروفه الخاصة.