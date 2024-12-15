استجابة لمطالب المواطنين.. رصف 13 شارعاً في الإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الانتهاء من رصف 6 شوارع رئيسية بحى العجمي، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ في بيان، إلى أن الشوارع التي جرى الانتهاء منها هي دعبوب، التأمين، خير الله، مدخل أكتوبر، بيانكي، الحنفية، منوهًا أنه جرى إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق.

وأضاف أنه يجرى رصف 7 شوارع أخرى بحي العجمي هي: "زورو، مساكن الصينية، الكوايتة، نادي الجمارك، البرنسيسة، البيطاش، مساكن الأندلس"، لتسهيل حركة المواطنين.

ووجه المحافظ، مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين.