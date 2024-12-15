أحلى فواكه الأرض تزين الحقول.. فرحة حصاد البرتقال بالغربية -صور



الغربية - مروة شاهين:



مع شروق صباح كل يوم، وتحت أشعة الشمس الذهبية، تتشابك أيادي المزارعين والعمال بأشجار البرتقال، لقطف ثمار جهودهم لتتحول اللحظات داخل حقول الموالح في قرية تفهنا العزب، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلي فرحة عارمة تكسوا وجوههم، أثناء حصاد المحصول، ليس فقط من أجل توفير لقمة العيش، ولكن أيضا لرفع نسبة الصادرات وتنمية الإقتصاد.

"قرية تفهنا العزب ملقبة بعاصمة البرتقال".. بتلك الكلمات بدأ كامل العطار صاحب إحدى حدائق الموالح، حديثه لـ "مصراوي"، موضحا أن القرية تشتهر بزراعة محصول الموالح، وخاصة البرتقال، بنسبة 90% من مساحتها، بما يتجاوز نحو 1400 فدان، وموسم الحصاد يبدأ من شهر نوفمبر وينتهي في شهر يناير، ويمتد حتى شهر يوليو، كونه محصول شتوي.

وأضاف العطار، أن أشجار البرتقال تتطلب عناية واهتمام، كباقي المحاصيل الزراعية الأخري، من تسميد وتقليم، "الشجرة زي البني آدم لازم تأكل وتشرب"، مشيرا إلى اهتمامه بالأشجار حتى تعطي محصولا جيدًا.

وتابع أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على المحصول، ولكن هناك متابعة مستمرة من مديرية الزراعة بالغربية، وتدريب على استخدام طرق الزراعة الحديثة، و اجتماعات بصفة دورية، حتي يتم التعامل بشكل جيد مع الأشجار، وأيضاً نزول الإرشاد الزراعي، والمكافحة البستانية، كان لهم دور في الحفاظ على المحصول، وعدم تأثره بتلك العوامل.

وكشف عن حصاد البرتقال المليسي أولا، لأنه لا يصلح للتخزين، ليطرح في الأسواق المحلية، نظراً أيضا لقلة حجم الثمرة، وعند عملية الفرز يتم اختيار البرتقال الوسط، "علي حسب طلب كل دولة"، ويتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة سواء عربية أو أوروبية، وأنه على مدار 5 سنوات احتلت مصر مرتبة أولي في صادرات الموالح.

وأشار أن جميع الأيدي العاملة هم من أبناء القرية، ويتم الاعتماد على المحصول في سداد الديون والزوج، كونه أكبر موسم، يمتد الشتوي والصيفي معايا، من شهر ديسمبر وينتهي يوليو، والبرتقال انواع "بصرة، سكري، وبلدي وصيفي.

بشتري البرتقال بالكيلو بتلك الكلمات بدأ أحمد عبد المطلب تاجر حديثة، أنه يقوم بشراء المحصول من الحقول، وبعد ذلك ينقله إلى الأسواق والمحلات التجارية الكبري، ويتم التوزيع على مستوى الجمهورية، مختتما بأن موسم حصاد البرتقال كله خير.