صياد يصيب نجله بعيار ناري و يلصق التهمة بزميله فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف رجال مباحث مركز شرطة الحامول في كفر الشيخ، حيلة افتعلها صياد ونجله بإطلاق الأب عيارا ناريا عليه، وذلك لإلصاق تهمة شروع في قتل الابن لصياد آخر بسبب خلافات بينهما على أسبقية الصيد في بحيرة البرلس.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار مدير أمن كفر الشيخ يفيد بتلقي مركز شرطة الحامول إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم المركزي، حول وصول "جمال.م.ا.ع"، 18 عامًا، صياد، ويقيم بمدينة برج البرلس، مصابًا بجروح بالوجه، وأنحاء متفرقة بالجسم.

انتقل العميد محمد أبوالخير، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، رفقة الرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول إلى مستشفى بلطيم المركزي لفحص البلاغ والوقوف على حقيقة الواقعة.

وبسؤال والد الصياد المصاب "محمد.ا.ع"، 45 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، اتهم المدعو "رضا.ع.أ.ع"، 35 عامًا، صياد، ويقيم بنفس العنوان بإطلاقه عيار ناري صوب نجله بعد استدرجه إلى إحدى المزارع السمكية كائنة بناحية رافد الطريق الدولي الساحلي في نطاق دائرة مركز شرطة الحامول لينفذ جريمته بغرض إزهاق روحه بسبب خلافات بينهما مع المشكو في حقه.

ألقي القبض على الصياد المشكو في حقه وبمواجهته بالاتهام الموجه له أنكر ادعائهما، مؤكدًا عدم صحتها ومستدلا بطرق أخرى تثبت تواجده في مكان غير المكان التي حدثت فيه الواقعة.

وبفحص الواقعة كشفت التحريات التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة الحامول تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تبين عدم صحة اتهام الأب والد الصياد المصاب وفقًا لما قرره في اتهامه للصياد المشكو في حقه.

وتبين من التحريات أن خلافات نشبت بين الصياد ونجله مع المشكو في حقه بسبب اسبقية الصيد في مياه بحيرة البرلس، ووفق ذلك اتفق الأب والابن على ابتكار حيلة يدعيان فيها محاولة المشكو في حقه التخلص من الابن بسلاح "ناري" على غرار تلك الخلافات، وفق ما قرره الأب في اتهامه للمشكو في حقه مستخدمين

وألقي القبض على الأب والابن بعد مواجهتهما بما توصلت إليه تحريات مباحث مركز شرطة الحامول، مستخدمين في ذلك بندقية خرطوش "تركية الصنع" وبإرشادهما عن السلاح المستخدم في الواقعة المزعومة جرى ضبطهما.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.