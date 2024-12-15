الجاني خنقها وسرق حلقها.. تفاصيل العثور على جثة طفلة مدفونة فوق سطح منزل بقنا

قنا عبدالرحمن القرشي :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل جديدة عن جثة الطفلة "رحمة" التي اختفت منذ يومين في ظروف غامضة من أمام منزل أسرتها في قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

وكشف التحريات الأولية، أن الواقعة بها شبهة جنائية، حيث عثر على الصغيرة التي تبلغ 5 أعوام جثة متعفنة ومدفونة داخل كوم رمال في غرفة بالطابق العلوي من منزل جيرانها، وبها آثار خنق بالرقبة وحلقها مسروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتحرير محضر من عامل لتغيب ابنة شقيقه الصغيرة "ر.م" يوم الخميس الماضي، حيث خرجت كعادتها للذهاب لمنزل جدها، ولم تصل إليه ولم تعد لمنزل أسرتها مرة أخرى داخل قرية الغرابوة.

وبعد يومين من تغيبها عُثر عليها جثة هامدة مدفونة في الرمال بمنزل جيرانه، وجرى إبلاغ الشرطة، وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

اختفت فجأة يوم الخميس.. العثور على جثة طفلة مدفونة أعلى منزل بقنا