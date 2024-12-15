لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تصدير 24 ألف طن فوسفات للهند من ميناء سفاجا

10:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

تصدير 24 ألف طن فوسفات للهند من ميناء سفاجا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وسجلت تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1090 شاحنة و 35 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 648 شاحنة و 15 سيارة.

وغادرت السفينة ADAM A ميناء سفاجا وعلى متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين الحرية و Alcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وأمل.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن التجارية سينا ، آور وآيلة.
كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1725 راكبا.

فوسفات ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الأحمر سفن بضائع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في منفلوط اليوم لإجراء أعمال صيانة

إعلان

إعلان