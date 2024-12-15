تصدير 24 ألف طن فوسفات للهند من ميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وسجلت تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1090 شاحنة و 35 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 648 شاحنة و 15 سيارة.

وغادرت السفينة ADAM A ميناء سفاجا وعلى متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين الحرية و Alcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وأمل.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن التجارية سينا ، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1725 راكبا.