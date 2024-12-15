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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق "الصحراوي- بلبيس" في الشرقية‬

09:03 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

حادث تصادم بين سيارتين

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الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 8 أشخاص صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق بلبيس الصحراوي أمام وحدة المظلات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الخدمة الطبية لهم.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبالها 8 مصابين جراء حادث تصادم بين سيارتين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابة 8 أشخاص بسبب تصادم سيارتين، بطريق بلبيس الصحراوي، وتم ايداعهم مستشفى بلبيس لعنايتهم طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

تصادم بين سيارتين طريق بلبيس الصحراوي الشرقية النيابة العامة وحدة المظلات
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