بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شخص وزوجته وإصابة 5 آخرين فى حادث بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص وزوجته مصرعهما، مساء اليوم السبت، إثر تصادم ميكروباص وتروسيكل، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوي الغربي شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم ميكروباص رقم ( 9274 ن و ل ) وتروسيكل بدون لوحات على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، مما أسفر عن مصرع شخص وزوجته، وإصابة 5 آخرين، جميعهم يقيمون فى مركز العدوة.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.