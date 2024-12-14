لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شخص وزوجته وإصابة 5 آخرين فى حادث بالمنيا

11:53 م السبت 14 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص وزوجته مصرعهما، مساء اليوم السبت، إثر تصادم ميكروباص وتروسيكل، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوي الغربي شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم ميكروباص رقم ( 9274 ن و ل ) وتروسيكل بدون لوحات على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، مما أسفر عن مصرع شخص وزوجته، وإصابة 5 آخرين، جميعهم يقيمون فى مركز العدوة.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم تصادم ميكروباص مصرع زوجين المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي ضد باتشوكا.. كواليس خسارة القلعة الحمراء على ملعب 974 (تغطية خاصة صور وفيديو)
رحلة صيد تنتهي بالنجاة.. تفاصيل انقلاب مركب في النيل بالجيزة