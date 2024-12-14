فتح ميناء الغردقة وانتظام حركة الملاحة بعد تحسن حالة الطقس

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وحركة الأمواج.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة في العاشرة مساء اليوم السبت الموافق بعد تحسن الأحوال الجوية وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وكانت غرفة العمليات أغلقت الميناء، صباح أمس الجمعة، بعد تجاوز سرعة الرياح 25 عقدة بحرية، تعادل 45 كيلو متر وتراوح ارتفاع الأمواج من 2- 3 أمتار.

ونسق مديرو الموانئ مع مكاتب الهيئة العامة للأرصاد الجوية داخل الموانئ لمتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.