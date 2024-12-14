في واقعة مقهى وكالة الليمون.. النيابة الإدارية تستدعي 3 مديرين بحي الجمرك - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت النيابة الإدارية بالإسكندرية ثلاثة قرارات في واقعة انهيار سقف مقهى بشارع وكالة الليمون في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة من رواده وإصابة ثلاثة آخرين.

وتضمنت القرارات استدعاء مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الجمرك، واستدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع موافاة النيابة بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار محل التحقيق.

وأجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية- القسم الثاني، اليوم السبت؛ معاينة لموقع الانهيار؛ حيث قادت فريق المعاينة المستشارة نيفين الديب، مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، وضم الفريق المستشارة منى عفيفي، الوكيل العام الأول، وعلي السجاعي، وكيل النيابة، وعمر سعد، وكيل النيابة، رافقهم في المعاينة رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومديرة التنظيم والإدارة بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة المنشية.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول بالسكان، و مطل على واجهتين، الأولى على شارع سوق الطباخين ومقسم إلى محلين كل منها له بابان على هذه الواجهة، والواجهة الأخرى مطلة علي شارع جانبي متفرع من الأول ويوجد بها المدخل الرئيسي للعقار.

وبمعاينة المحل الذي وقع به الانهيار تبين أنه "مقهى" مكون من ثلاث باكيات وقد انهار السقف بالباكية الوسطى، وأن السقف بوضعه الراهن مكون من عروق خشبية - يظهر بها تآكل شديد - حاملة لأجزاء من الخرسانة.

ووفقا لمعاينة النيابة تبين أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 أخرين من رواد المقهى الذين تصادف تواجدهم به وقت الحادث.

كما كشفت المعاينة - في ضوء إفادة المختصين بالحي - أن العقار قد سبق وصدر له قرار من لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي مع ترميم الدور الأرضي بترميم الحوائط، وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام 2023 متضمن ضرورة سرعة تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، التحقيق، وأصدرت القرارات المشار إليها في هذا الشأن، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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