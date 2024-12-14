بالصور.. أهالي بني يحيى يقدمون العزاء لأسرة دعاء شحاتة ضحية ميكروباص ديروط

أسيوط- محمود عجمي:

شارك المئات من أهالي قرية بني يحيى التابعة لمركز ديروط محافظة أسيوط، اليوم السبت، في جنازة دعاء شحاتة، المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والتي كانت إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط يوم الأحد الماضي.

وحرص أهالي قرية بني يحيى التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط على تقديم واجب العزاء لأسرة دعاء شحاتة، المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وشيع أهالي القرية جثمان دعاء شحاته، يوم الخميس الماضي، بعد العثور عليه في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب أربعة أيام من البحث المكثف الذي قامت به قوات الإنقاذ النهري. وأدى المئات من الأهالي صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد أحباب الرحمن، قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكانت سيارة ميكروباص أجرة قد سقطت في مياه الترعة الإبراهيمية بجوار موقف الركاب بمركز ديروط يوم الأحد الماضي.

وانتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ25 غطاسًا والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري من أربع محافظات لسرعة البحث عن ركاب السيارة. استمر البحث لأكثر من أربعة أيام، وتم استخراج إحدى الجثث في ذات التوقيت، بينما تم العثور على جثة دعاء شحاتة مساء أمس في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين آخرين.

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