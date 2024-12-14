بتكلفة 50 مليار جنيه.. خريطة مشروعات مبادرة حياة كريمة فى المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، تحقيق إنجازات بارزة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال توفير خدمات أساسية متطورة، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري.

وبحسب إحصائيات المحافظة، فإنه منذ انطلاق المبادرة بلغ عدد المشروعات التي تنفذ على أرضها 3204 مشروع، بإجمالي تكاليف تجاوزت 50 مليار جنيه.

أبرز تلك المشروعات التي غطت مراكز المحافظة هي كالتالي :

* محطات معالجة صرف صحي: 17 مشروعًا.

• محطات رفع صرف صحي: 179مشروعًا

* خطوط الطرد: 179 مشروعًا⁠

• شبكات الصرف الصحي: 192 مشروعًا.

• محطات مياه الشرب: 35 مشروعًا.

• شبكات مياه الشرب: 192 مشروعًا.

• وصلات منزلية صرف صحي: 192 مشروعًا.

• المجمعات الحكومية: 32 مشروعًا.

• المجمعات الزراعية: 32 مشروعًا.

• مراكز الشباب والرياضة: 54 مشروعًا.

• منشآت التضامن الاجتماعي: 38 مشروعًا.

• الوحدات الصحية: 162 مشروعًا.

• المستشفيات: 3 مشروعات.

• وحدات الإسعاف: 33 مشروعاً

• العمارات السكنية: 3 مشروعات.

• كباري الري: 38 مشروعًا.

• الطرق الداخلية : 192 مشروعًا.

• الطرق الرئسية : 18 مشروعاً.

• الكهرباء: 192 مشروعًا.

• مهمات الكهرباء: 192 مشروعًا.

• المدارس: 216 مشروعًا.

• الأسواق: 26 مشروعًا.

• المواقف: 21 مشروعًا.

• وحدات الإطفاء: 19 مشروعًا.

• محطات السكة الحديد: 10 مشروعات.

• مكاتب البريد: 78 مشروعًا.

• نقاط الشرطة: 36 مشروعًا.

• شبكات الغاز الطبيعي: 98 مشروعًا.

• محطات الغاز الطبيعى: مشروعاً

• شبكات الألياف الضوئية: 192 مشروعًا.

• أبراج المحمول: 189 مشروعًا.

• تبطين الترع: 150 مشروعًا.

فيما بلغ عدد المشروعات التي دخلت الخدمة خلال الفترة من يوليو 2024 وتولى اللواء عماد كدوانى منصبه محافظا للمنيا 52 مشروعاً بتكلفة تزيد على 630 مليون جنيه وشملت: محطتي مياه دخلت الخدمة بقرية “جزيرة تل بني عمران” بمركز ديرمواس وقرية ”قلندول” بمركز ملوى، بتكلفة إجمالية بلغت 209.623 مليون جنيه

كما دخل 13 مجمعًا حكوميًا الخدمة في قرى: ( أبا الوقف، برطباط، شارونة، شم البصل البحرية، طمبدى) بمركز مغاغة، وقرى ( أبوقرقاص البلد، أبيوها، اتليدم، بنى حسن الشروق، بنى عبيد، بنى موسى، جريس، نزلة أسمنت) بمركز أبوقرقاص ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 121.217 مليون جنيه.

وجاءت المشاريع الأخرى على النحو التالي:

- دخول 4 مجمعات زراعية الخدمة بقريتي تندة ومعصرة ملوي بمركز ملوى وقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، وقرية بنى عامر بمركز العدوة، بتكلفة إجمالية بلغت 25.04 مليون جنيه.

- 3 مراكز شبابية دخلت الخدمة بقريتي بني وركان وبرمشا بمركز العدوة، و قرية العمارية الغربية بمركز ديرمواس، بتكلفة إجمالية بلغت 17.832 مليون جنيه.

- وحدة إسعاف بقرية “المحرص” بمركز ملوي، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

- 5 مشروعات كهرباء كبرى في قرى ( ميانة الوقف، ملاطية، اشنين، أطنيه، التحرير ) بمركز مغاغة .

- 8 أسواق حضارية جديدة بقرى ( المعصرة، ابشادات، قلندول، الروضة، دير البرشا، تونا الجبل، تندة ) بمركز ملوي، وقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، بتكلفة إجمالية بلغت 27.133 مليون جنيه.

- 4 مواقف دخلت الخدمة بقرى ( دير البرشا، تونا الجبل، تندة) بمركز ملوى و قرية أبا الوقف بمركز مغاغة بتكلفة 9.533 مليون جنية

- 3 نقاط إسعاف دخلت الخدمة بقرية النصر ٦ بمركز العدوة و منسافيس بمركز أبوقرقاص، والشيخ عبادة بمركز ملوى بتكلفة 17.522 مليون جنيه

- تطوير مكتب بريد قرية “البياضية” بمركز ملوي، بتكلفة بلغت 2.003 مليون جنيه.

- 4 شبكات غاز طبيعي بقريتي شم البصل البحرية وميانة الوقف بمركز مغاغة و قرية شعراوى بمركز ملوى و قرية منشاة النصر بمركز أبوقرقاص بتكلفة بلغت 81.476 مليون جنيه.

- شبكة الألياف الضوئية بقرية أبو قرقاص البلد بمركز أبوقرقاص بتكلفة 18.242 مليون جنيه.

- تبطين الترع بقرى ( المعصرة، الريرمون،أم تسعة، الروضة ) بمركز ملوى، و ( عزبة رزق، دهمرو، الكوم الأخضر ، سلاقوس، بني خالد، نزلة بنى خلف، الزورة ) بمركز مغاغة بتكلفة 98.330 مليون جنيه.