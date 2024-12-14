"هددها بمسدس ومية نار".. هكذا عاقبت جنايات أسيوط شابًا اعتدى على والدته لسرقة ذهبها

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على شاب بتهمة الاعتداء على والدته وسرقة 3000 جنيه ومصوغاتها الذهبية، بعد تهديدها بسلاح ناري وزجاجة ماء نار في قرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد على بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .

تعود وقائع القضية رقم 13532 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ تلقته الشرطة من السيدة "حليمة ج. ع" 58 عامًا، تتهم فيه نجلها "محمد ص. أ" 36 عامًا، بالاعتداء عليها وسرقة 3000 جنيه ومصوغاتها الذهبية تحت تهديد سلاح ناري وزجاجة ماء نار.

وأكدت معاون مباحث مركز شرطة الفتح، صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم هدد والدته بسلاح ناري فرد خرطوش وزجاجة ماء نار، وسرق منها 3000 جنيه وغويشة و2 حلق ذهبي، كما أشارت التحريات إلى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

وخلال جلسة المحاكمة، واجه القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، المتهم بالتهم الموجهة إليه، والتي أنكرها المتهم مدعيًا أن والدته اتهمته زورًا بسبب خلافات على الميراث. إلا أن القاضي أشار إلى نتائج تحليل النيابة التي أثبتت تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مؤكدًا أن المتهم اعتدى على والدته بسبب إدمانه.