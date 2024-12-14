ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة أبواب المقابر وبيعها.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات بقيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر، فجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبتكثيف البحث والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، "محمد.س"، 46 عامًا، و"طه.م" 50 عامًا، و"جابر .ا"، 45 عامًا، مقيمين بمركز ببا.

وعقب استئذان النيابة العامة جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم مركبة توك توك، و سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 25 بابا من المقابر بشرق النيل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.