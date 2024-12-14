"الدومنة قفلت والزباين ماتوا".. ماذا جرى في مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية؟| فيديو وصور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حول "ترابيزة" قديمة تجمع "إبراهيم" وآخرون، من عمال وأصحاب ورش، حارة اليهود وبحري - كعادتهم كل مساء بعد إغلاق محالهم- في مقهى "كلاسيك" الشعبي بشارع وكالة الليمون.

تتعالى أصوات ضحكاتهم وسمرهم بينما يلعبون "الدومينو"، يقل المارة في الشارع تدريجيًا مع تجاوز عقارب الساعة الثانية صباح اليوم السبت، لا شيء يعكر صفو جلستهم اليومية.

وفي لمح البصر، هوى سقف الغرفة التي تعلو المقهى بالعقار القديم، المكون من طابقين، أرضي وعلوي، لم تسنح الفرصة لأحدهم بالفرار والنجاة من الموت المحقق تحت الأنقاض.

وصل البلاغ سريعًا إلى قسم شرطة المنشية من إدارة شرطة النجدة جاء فيه:"سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين".

ضحايا تحت الأنقاض

دوت أصوات سيارات الإسعاف والشرطة في المكان، أُخرج الضحايا من تحت الأنقاض واحدًا تلو الآخر، ودَون المسعف أسماء القتلى " إبراهيم علام"، 34 سنة، و"عاطف عبد العظيم"،61 سنة، و"مؤمن محمد"، 31 سنة" لينقلوا من المقهى إلى المشرحة.

فيما نقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين آخرين إلى المستشفيات في حالة حرجة هم كل من محمد عبده، 51 سنة، وباسم القاسم، 38 سنة، ومحمد حسن، 38 سنة، يعانون من كسور وارتجاج بالمخ ونزيف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الاتحاد سيد البلد

حواجز حديدية وضعتها قوات قسم شرطة المنشية حول المقهى الذي تعلوه لافتة كبيرة باللون الأخضر كتب عليها "مقهى كلاسيك .. الاتحاد سيد البلد"، لتأمين المارة والسيارات، تحسبًا لسقوط أجزاء أخرى منه.

وخلف الحواجز لا يزال هناك بقايا ما تركه الضحايا والعاملين فيه قبل أن يتحول إلى مقبرة دفنوا أسفلها، من بينها فردة حذاء ودومينو وكراسي محطمة وثلاجات لحفظ المشروبات.

"كل شيء حدث في لحظات قليلة وزباين القهوة لم يتمكنوا من الهرب".. يقول شهود العيان، مؤكدين أن الضحايا كان يلعبون دومينو وقت انهيار سقف الغرفة التي انهارت عليهم.

هدم جزئي

وتبين من المعاينة أن العقار محل البلاغ، بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، مكون من طابق أرضي يضم محلات ومقهى وآخر علوي، وصادر له قرار هدم جزئي عام 2019، وسرعة تنفيذ عام 2023.

أسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين جرى نقل جثثهم إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفيات رأس التين العام وجمال حمادة، لتلقي العلاج اللازم.

حزن وصدمة

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على أقارب الضحايا حيث نعت سيدة تدعى "سما علام" شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت:" أخويا إبراهيم علام في ذمة الله، صاحب ورشة شنط في حارة اليهود في حادث اليوم قهوة في وكالة الليمون البقاء لله ربنا يرحمه ياخويا".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.





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