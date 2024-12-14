لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اغمى عليه مرتين.. إصابة لاعب بسيون في مباراة بدوري الدرجة الثالثة بكفر الزيات

06:31 م السبت 14 ديسمبر 2024

اللاعب محمد الجندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مباراة شباب بسيون، وفريق عثماثون بدوري الدرجة الثالثة، إصابة اللاعب محمد الجندي لاعب الفريق الأول، بشكل مفاجئ، في المباراة المقامة على مركز شباب كفر الزيات، ونُقل اللاعب إلى مستشفى كفر الزيات، للإطمئنان على حالته الصحية.

وأفاد مصدر طبي، بأن اللاعب تعرض للإغماء والتشنجات مرتين، من بينهم المرة الأولى في أرضية الملعب، وتم عمل الإسعافات الأولية له، حتي استرد واعية، ونٌقلة إلى دكة الاحتياط، ولكنه تعرض للإغماء مرة أخري، وتعامل معه من قبل طاقم المسعفين، " محمد قنديل والسيد جمال" وتمت إفاقته مرة أخرى.

وتابع المصدر: أن "محمد الجندي" لاعب بسيون بالقسم الثالث، حدث له هبوط حاد بالدورة الدموية، لعدم تناوله الطعام، ولم يبلغ المدير المسؤول بذالك، وأنه جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف، وهو في كامل وعيه إلى مستشفى كفر الزيات العام، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه، تمهيدا لخروجة، وذكر أن المباراة انتهت بفوز عثمانون بهدف مقابل لاشيء.

شباب بسيون دوري الدرجة الثالثة إصابة اللاعب محمد الجندي مركز شباب كفر الزيات مستشفى كفر الزيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الدومنة قفلت والزباين ماتوا".. ماذا جرى في مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية؟| فيديو وصور

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)