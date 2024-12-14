اغمى عليه مرتين.. إصابة لاعب بسيون في مباراة بدوري الدرجة الثالثة بكفر الزيات

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مباراة شباب بسيون، وفريق عثماثون بدوري الدرجة الثالثة، إصابة اللاعب محمد الجندي لاعب الفريق الأول، بشكل مفاجئ، في المباراة المقامة على مركز شباب كفر الزيات، ونُقل اللاعب إلى مستشفى كفر الزيات، للإطمئنان على حالته الصحية.

وأفاد مصدر طبي، بأن اللاعب تعرض للإغماء والتشنجات مرتين، من بينهم المرة الأولى في أرضية الملعب، وتم عمل الإسعافات الأولية له، حتي استرد واعية، ونٌقلة إلى دكة الاحتياط، ولكنه تعرض للإغماء مرة أخري، وتعامل معه من قبل طاقم المسعفين، " محمد قنديل والسيد جمال" وتمت إفاقته مرة أخرى.

وتابع المصدر: أن "محمد الجندي" لاعب بسيون بالقسم الثالث، حدث له هبوط حاد بالدورة الدموية، لعدم تناوله الطعام، ولم يبلغ المدير المسؤول بذالك، وأنه جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف، وهو في كامل وعيه إلى مستشفى كفر الزيات العام، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه، تمهيدا لخروجة، وذكر أن المباراة انتهت بفوز عثمانون بهدف مقابل لاشيء.