جامعة المنيا تنظم رحلة للطلاب الوافدين لزيارة معالم القاهرة التاريخية

المنيا-جمال محمد:

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنيا، رحلة للطلاب الوافدين بمصاحبة الطلاب المصريين لمعالم القاهرة التاريخية، وقاموا بزيارة شارع " المعز" والذي يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم وموقع تراثي فريد تم إدراجه على قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979م.

جاء ذلك بإشراف الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وإيمان حمدي مدير إدارة الوافدين، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تحرص على إتاحة كافة سبل الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتوفير البيئة الملائمة لهم للاستمتاع والتميز في دراستهم بجامعة المنيا وببلدهم الثاني مصر .

وأشار فرحات، إلى أن تنظيم مثل هذا الرحلات تأتي أيضا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها، ومشاركتها في تشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، واستجابة لدعواتها بمبادرة «ادرس في مصر» وتمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وثقافتها وتاريخها العريق وكذلك الترويج للمواقع الأثرية والسياحية بالبلاد.

كما زار الطلاب مدينة دريم بارك الترفيهية، واستمتعوا بجميع الألعاب، معربين عن سعادتهم بمشاركة الطلاب المصريين الرحلة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارتهم لشارع المعز لدين الله الفاطمي والذي يضم آثاراً تعكس إنطباعاً كاملًا عن "مصر الإسلامية" كما قدموا الشكر لإدارة الجامعة للتشجيع المستمر على مواصلة التفوق العلمي وتزويدهم بالمعلومات للتعرف على ثقافة ومعالم الحضارة المصرية العريقة.