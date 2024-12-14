نسى قدميه مقيدة ففشلت خطة الانتحار.. الإعدام شنقًا لقاتل صديقه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمحل أحذية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقًا، وذلك لاتهامه بالقتل العمد.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

تعود أحداث القضية رقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ بمقتل مواطن وسرقته.

تبين من التحقيقات أن المتهم "أ.س.ع" عامل بمحل أحذية مارس نشاطًا غير مشروعًا في الاتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع المجني عليه "س.ع.م" عاطل، ونشبت بينهما خلافات مالية.

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهم يوم الجريمة إلى الشقة سكن المجني عليه للاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية بعد رفض المتهم ردها له، متعللًا بعدم توافرها معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شعر بدخول المجني عليه الشقة فاختبأ تحت السرير إلا أن الأخير شعر به عند محاولته الخروج فطلب المتهم منه رد أمواله إلا أنه رفض فتعدى عليه بضربه على الرأس مستخدمًا مطرقة.

وحاول المجني عليه الاستغاثة فقام المتهم بتقييده بسلك كهربائي ووضع على فمه وسادة حتى تأكد من وفاته، فيما حاول إخفاء جريمته بجرح المجني عليه في رسغه بيده اليسرى بشفرة حلاقة لتظهر الجريمة وكأنها محاولة انتحار إلا أنه نسى قدميه مكبلة، واستولى على هاتفه ومبلغ مالي قدره 200 جنيه وفر هاربًا.

جرى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ثم مستأنف التي أصدرت حكمها المتقدم.