مباراة غير تقليدية بالإسكندرية.. طلاب الأزهر يواجهون المدرسة الروسية في كرة القدم -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت الإسكندرية، اليوم السبت، منافسة رياضية غير تقليدية جمعت بين طلاب المدارس الأزهرية وطلاب المدرسة الروسية في مباراة كرة قدم حماسية، ضمن كأس "البيت الروسي" في نسخته الرابعة.

أقيمت النسخة الرابعة من كأس "البيت الروسي" لكرة القدم على ملعب المعهد الأزهري بسموحة، حيث تنافست سبع مدارس من الإسكندرية مع فريق المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة.

حضر الفعالية القنصل أرسيني ماتيوشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إلى جانب عدد من موظفي القنصلية الروسية، والشيخ عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من قيادات الأزهر بالإسكندرية.

أكد مدير البيت الروسي، أرسيني ماتيوشينكو على أهمية هذه الأنشطة الرياضية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في توطيد الصداقات بين الشباب من مختلف الثقافات.

واعتبر الشيخ عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أن البطولة الرياضية كانت فرصة رائعة لتبادل الثقافات والتعرف على الآخر من خلال الرياضة، مما أضفى على الحدث طابعًا فريدًا ومميزًا.