سرق فلوس.. وفاة طفل بعد وصلة تعذيب على يد والده وعمه بالغربية

الغربية - مروة شاهين

شهدت قرية جناج التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وفاة طفل في العقد الثاني من العمر، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد والده وعمه بعصا خشبية لسرقته مبلغ مالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل في العقد الثاني من العمر علي يد والده وشقيق والده بقرية جناج التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز بسيون، إلى محل البلاغ وتبين وفاة طفل يبلغ من العمر 15 عاما، مقيم بقرية جناج، إثر اعتداء والده وعمه، بالضرب المبرح عليه بعصا خشبية وتكبيله بالحبال، لسرقتة مبلغ مالي، وتم ضبط المتهمين. وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.