مهدد بالحبس 3 سنوات.. قرار جديد من جنح السنبلاوين فى قضية إمام عاشور

الدقهلية- مصراوي:

قررت محكمة جنح السنبلاوين، برئاسة المستشار محمد صلاح، اليوم السبت، بعدم الاختصاص وإحالة القضية المقيدة برقم 34501 جنح السنبلاوين لعام 2024 والمتهم فيها إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف، بعد جلسة شهدت مرافعات مكثفة من الطرفين.

تفاصيل القضية

انعقدت أولى جلسات محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على خلفية اتهامه بالسب والقذف لأحد جيرانه عقب مباراة السوبر الإفريقي، التي أثارت جدلاً كبيراً بعد توجيه المجني عليه بعض العبارات التي دفعت اللاعب إلى الرد بألفاظ غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استمعت المحكمة إلى طلبات محامي المجني عليه، الذي قدم فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو وصور منشورة من الحساب الشخصي للاعب، تُظهر الواقعة بشكل واضح. وأكد المحامي أن الحساب موثق، مشيراً إلى أنه قدم بلاغاً لمباحث الإنترنت والمصنفات الفنية لإثبات صحة الأدلة.

التهم الموجهة والمرافعات

وجهت النيابة للمتهم ثلاث تهم رئيسية، وهي: السب والقذف، الإزعاج، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد محامي المجني عليه أن العقوبات على هذه التهم تصل إلى 3 سنوات سجن، مطالباً بإدانة اللاعب.

في المقابل، دفع محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يُثبت ملكية الحساب لإمام عاشور، وقدّم صوراً لمحادثات قديمة بين الطرفين تحتوي على تجاوزات من المجني عليه تجاه اللاعب. وأكد أن تلك الوقائع تعود إلى ما قبل الدعوى، ما أثار جدلاً قانونياً بين الطرفين.

خلفية الواقعة

بدأت القضية عندما تقدم محمد أنور سلامة، أحد أهالي السنبلاوين، ببلاغ رسمي يتهم اللاعب إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مباراة السوبر الإفريقي التي انتهت بفوز نادي الزمالك على الأهلي.

القرار النهائي

قررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة لتعديل القيد والوصف، في خطوة تُبقي الجدل القانوني مفتوحاً حول مصير القضية خلال الفترة المقبلة.