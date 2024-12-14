6 قرارات للنيابة في واقعة مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية 6 قرارات في واقعة انهيار سقف مقهى بشارع وكالة الليمون في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مصرع 3 من رواده وإصابة 3 آخرين.

وتضمنت القرارات سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء مسؤولي حي الجمرك لسؤالهم، وطلب ملف العقار، وسؤال المصابين بالمستشفى، واستعجال تقرير الحماية المدنية، فيما صرحت بدفن جثامين الضحايا.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وكشفت المعاينة أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي يضم محلات ومقهى وآخر علوي، وسقوط سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "عاطف عبد العظيم محمد،61 سنة، إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مؤمن محمد، 31 سنة" وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأصيب كل من محمد عبده عز الدين، 51 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وسحجات؛ وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ـــــــــــ

اقرأ أيضا:

سقط عليهم سقف القهوة.. مصرع وإصابة 6 مواطنين في وكالة الليمون بالإسكندرية- فيديو وصور

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار سقف قهوة "وكالة الليمون" بالإسكندرية - صور وفيديو

قرار هدم جزئي.. أول تحرك من النيابة في حادث مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

"ربنك يرحمك ياخويا".. الحزن يسيطر على أسر ضحايا مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

فردة حذاء ودومينو مبعثرة.. آخر ما تبقى من ضحايا مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية| فيديو وصور