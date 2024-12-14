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بكوكتيل مخدرات وسلاح.. "القرد" و"أبو الغضب" في قبضة الأمن بالإسماعيلية

03:49 م السبت 14 ديسمبر 2024

تعبيرية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، من ضبط شخصين يُعرفان بـ"أبو الغضب" و"القرد"، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة من نوع "شابو" وسلاح ناري، في حملة أمنية استهدفت مكافحة تجارة المخدرات بالمحافظة.

تفاصيل العملية
جاءت التحركات الأمنية عقب ورود معلومات إلى وحدة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية، تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بين الشباب في المنطقة.

وأفادت التحريات أن المتهم الأول يدعى "عبد الله. ه" والشهرة "أبو الغضب"، 22 عاماً، والمتهم الثاني "محمد. أ"، والشهرة "محمود القرد" 18 عاماً.

ونجحت مأمورية مكبرة من ضبط المتهمين بدائرة المركز، وبحوزتهما 15 فرش حشيش و31 كيس "شابو" وبندقية خرطوش وفرد خرطرش و9 طلقات نارية و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.
إجراءات قانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية محافظة الإسماعيلية المواد المخدرة شابو سلاح ناري حملة أمنية تجارة المخدرات
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