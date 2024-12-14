مات في سُنة الفجر.. وفاة مسن على سجادة الصلاة داخل مسجد بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لفظ مسن من أهالي الشاورية أنفاسه الأخيرة، قبيل صلاة الفجر بلحظات قليلة داخل المسجد، وذلك بعد أن انتهى من الوضوء، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.

وتوفي إبراهيم أحمد إسماعيل، بعد أن دخل إلى مسجد الرضوانية في قرية الشاورية بمركز نجع حمادي وقام بالوضوء قبيل أذان الفجر بدقائق قليلة، مستعدًا لأداء الصلاة داخل المسجد، بعدما أغشي عليه على سجادة الصلاة بجوار المصلين.

ومن جانبه قال أحد أهالي قرية الشاورية بنجع حمادي، إن الراحل دخل إلى مسجد الرضوانية بعد قرآن الفجر بدقائق قليلة، وقام بالوضوء داخل المسجد، وبعد أن انتهى من الوضوء قام بصلاة السنة قبل أداء صلاة الفجر بلحظات قليلة، وأثناء صلاته أغشي عليه فوجدوه المصلين قد توفي.

وأضاف أحد أهالي الشاورية، أن الراحل من أهل القرآن والصلاة، واعتاد على أداء صلاة الفجر والصلوات الخمس داخل مسجد الرضوانية بقريته، قائلاً: "وفاته حسن الخاتمة لرجل نحسبه من الطيبين والمؤمنين".