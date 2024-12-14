"كشفه 20 جنيه".. أهالي الإسماعيلية يودعون "طبيب الغلابة" في جنازة مهيبة

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شيع أهالي قرية عبد ربة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جنازة الدكتور أحمد عبده سالمان، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة الأزهر والذى لقبه البعض بـ"طبيب الغلابة" في الإسماعيلية.

وكان الدكتور أحمد عبده سالمان توفي مساء أمس، ويعد أحمد عبده سالمان من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالفقراء، ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الإنسانية لأهالي الإسماعيلية، حيث عُرف بأنه "طبيب الغلابة".

ونعى عدد كبير من أبناء محافظة الإسماعيلية الدكتور أحمد عبده سالمان عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق أحمد عبده سالمان، نجل طبيب الغلابة إن الإنسانية قبل المال، والخير ليس شرطًا أن يكون مالًا فهو في الستر والصحة، ودعوات المرضى، فأبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج، بل إن والدي رحمة الله علية كان كشفه 20 جنيهًا لغير قادرين، ومجانًا لحفظة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن والده عانى خلال الفترة الأخيرة من تعب شديد، حتى فارق الحياة بمستشفى جامعة الأزهر.

كما قال حسن سالمان ابن شقيق الطبيب الراحل على صفحته بـ"فيسبوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عمي لمحزنون.. إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي العزيز.. دكتور أحمد عبده سالمان".



وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت عقب وصول الجثمان والعزاء قاصر على تشييع الجنازة إن شاء الله بعزبة عبد ربه".