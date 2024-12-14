تلاعب في القرعة.. قرار عاجل من محافظ سوهاج بوقف تسليم وحدات "سكن كريم"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قرر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم"، بالوحدات المحلية الـ 7 "طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام"، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"؛ وذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية.

وأكد محافظ سوهاج أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق المختصة.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج قرر مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية الخاصة بمشروع "سكن كريم".