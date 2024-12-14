ملاذ الترفيه تحول لمقبرة.. مصراوي في موقع انهيار مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية (صور وفيديو)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

أجرى موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا اليوم السبت؛ رصد خلاله تفاصيل حادث انهيار سقف مقهى "كلاسيك" بشارع وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية، والذي تحول لمقبرة لـ 3 من زبائنه فيما يرقد 3 آخرين في المستشفى بين الحياة والموت.

لحظات مفجعة

في مشهد مأساوي يعتصر له القلب، انهار سقف مقهى على ستة أشخاص، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم ووفاة الثلاثة الآخرين.

بين الترفيه والعمل.. لحظات سعادة تحولت إلى مأساة

شهود العيان وصفوا اللحظات الأخيرة للضحايا والمصابين، حيث كانوا متواجدين داخل المقهى في ساعة متأخرة من الليل؛ بعضهم كان يلعب الدومينو، مستمتعين بلحظات من الترفيه، بينما كان الآخرون يعملون بجد كعمال في المقهى، يسعون لكسب قوت يومهم.

فجأة، تحول المكان إلى ساحة من الفوضى والدمار، حيث انهار السقف بشكل مفاجئ، تاركًا وراءه مشهدًا من الحزن والأسى.

بداية الواقعة

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي يضم محلات ومقهى وآخر علوي، وسقوط سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي.

ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع كل من "عاطف عبد العظيم محمد،61 سنة، إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مؤمن محمد، 31 سنة" وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأصيب كل من محمد عبده عز الدين، 51 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وسحجات؛ وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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