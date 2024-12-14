"أكل من برة التلاجة".. مصرع فتاة تناولت طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها، عقب تناولها طعاما فاسدا بمنزل أسرتها، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "آية. ع" 15 عامًا طالبة، مصابة بتسمم، ادعاء تناول طعام فاسد، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفادا كل من والدها، ووالدتها "نفيسة. ع" 34 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجده ابنتهم المذكورة بالمنزل تناولت طعاما معد بالمنزل متروك خارج الثلاجة منذ يومان، أعقبه شعورها بآلام في البطن، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة تناول طعام فاسد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.