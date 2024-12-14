مراكب وغواصون جدد.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودي ميكروباص ديروط - صور

"من لا يرحم لا يُرحم".. مرافعة نارية للنيابة في قضية مقتل صاحب محل

أسيوط ـ محمود عجمي:

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط، اليوم السبت، جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين إثر حادث انزلاق سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط يوم الأحد الماضي.

ولليوم السابع على التوالي، عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عمليات البحث بإضافة 5 مراكب مطاطية جديدة وزيادة عدد الغواصين. كما يشارك أحد الغواصين المحترفين بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري في المديرية في عمليات البحث داخل مياه الترعة الإبراهيمية.

وجه صدقي عثمان، شقيق شريهان إحدى ضحايا حادث سقوط ميكروباص ديروط في مياه الترعة الإبراهيمية، نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ أسيوط، ومدير أمن أسيوط، ومأمور مركز ديروط، وكافة رجال الإنقاذ النهري، بتكثيف جهود البحث عن جثمان شقيقته الذي لا يزال مفقودًا في مياه الترعة لليوم السابع على التوالي.

وأوضح صدقي أن أسرة المتوفاة تنتشر على جميع الكباري في المنطقة، حتى بعد المكان الذي تم العثور فيه على جثمان "دعاء"، إحدى ضحايا الحادث في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث في كافة المناطق.

وأشار إلى أن بعض الأهالي أخبروه بأنهم شاهدوا رؤى وأحلام تشير إلى أن جثمان شقيقته قد يكون محجوزًا بين الصخور في مكان سقوط السيارة بالترعة الإبراهيمية. وطالب بتكثيف أعمال البحث والإنقاذ في تلك المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، وجه صدقي شكره لرجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري على جهودهم، مؤكداً: "محدش مقصر معانا، وبيعاملونا بكل أدب واحترام، ومستمرين في أعمال البحث داخل الترعة".

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط حبس سائق الميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص فى الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

اقرأ أيضا:

رسالة مؤثرة ورؤى غامضة.. يوم سادس للبحث عن شريهان ضحية ميكروباص ديروط

"بني يحيى تبكي دعاء شحاتة".. كلمات مؤثرة في وداع ضحية ميكروباص ديروط -صور

وداعًا يا دعاء.. أهالي أسيوط يشيعون جثمان المعيدة الغارقة ضحية ميكروباص ديروط -فيديو وصور

العثور على جثمان المعيدة الغارقة في حادث ميكروباص ديروط بعد 4 أيام بحث

5 مراكب مطاطية جديدة.. الإنقاذ النهري يواصل البحث عن مفقودي حادث ميكروباص ديروط

قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بعد كارثة ميكروباص ديروط

الميكروباص الغارق بديروط.. 55 ساعة من البحث والألم والترقب (فيديو وصور)

بالصور.. زيادة عدد الغواصين بحثًا عن مفقودي الميكروباص الغارق بديروط

بالفيديو- إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط بعد حادث الميكروباص المأساوي

شبكة صياد تثير الأمل مجددًا.. تطورات جديدة في كارثة ميكروباص ديروط- فيديو وصور

أمومة حتى النهاية.. أنقذت طفلتيها من ميكروباص الموت وغرقت لتمنحهم الحياة- فيديو وصور

40 ساعة تحت الماء.. الضفادع البشرية تكثف البحث عن ضحايا ميكروباص ديروط- فيديو وصور