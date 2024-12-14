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مأساة على القضبان.. قطار بضائع يدهس شابا بسيارته في البحيرة

11:48 ص السبت 14 ديسمبر 2024

محطة قطار

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بضائع بسيارة يقودها أثناء عبور المزلقان، بقرية البستان، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة الدلنجات إخطارًا بوقوع حادث اصطدام قطار بضائع قادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، بسيارة بمنطقة البستان ما أسفر عن مصرع قائدها "رمضان. ع. ال".

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القطار البحيرة حادث اصطدام قطار
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