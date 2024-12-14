سرق تليفون صديقه وخلص عليه.. محاكمة المتهم بقتل صاحب محل موبايلات في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، محاكمة طالب متهم بقتل شاب صاحب محل موبايلات بسبب خلافات بينهما نتيجة سرقته هاتف محمول خاص بصديق المجني عليه عمدًا في نطاق مركز الرياض.

تُشكل الدائرة من المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 13630 لسنة 2024 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2232 لسنة 2024 جنايات كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.إ.م.ص"، 19 عامًا، طالب، ويقيم بمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 5 مارس 2024 بدائرة مركز شرطة الرياض قتل المجني عليه محمد عبد الرؤوف عبد الحميد عبد المجيد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أوراق القضية عن المتهم عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" واستدرج المجني عليه إلى مكان خال من الماره، وما أن شاهده وجه إليه طعنة استقرت في صدره مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "مطواة"، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما ألم به من إصابات أودت بحياته.

وتبين من أوراق القضية ووفق رواية الشاهد الأول المدعو عبدالله إبراهيم جمعة، 23 عامًا، ويقيم بمركز الرياض أنه قبيل الواقعة بثلاثة أيام غافله المتهم بسرقة هاتفه المحمول، وعلى إثر ذلك توجه رفقة المجني عليه بناء على طلبه إلى منزل المتهم لاستعادة الهاتف المسروق فتقابلا مع المتهم الذي استدرجهما إلى محل الواقعة.

وأوضحت الأوراق أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه احتدم فيها الخلاف فتعدى عليه بالسب، وعلى أثر تلك المشادة غاب عنهما المتهم لبرهة لكنه عاد واسدل سلاحًا أبيضًا "مطواه" ووجه منها طعنة واحدة إلى المجني عليه استقرت في جانبه الأيسر ولاذ بالفرار قاصدًا من ذلك التعدي إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه.