"ربنك يرحمك ياخويا".. الحزن يسيطر على أسر ضحايا مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على أقارب ضحايا حادث انهيار سقف حجرة على مقهى شعبي بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

ونعت سيدة تدعى "سما علام" شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت: "أخويا إبراهيم علام في ذمة الله، صاحب ورشة شنط في حارة اليهود في حادث اليوم قهوة في وكالة الليمون البقاء لله ربنا يرحمه ياخويا".

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي يضم محلات ومقهى وآخر علوي، وسقوط سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "عاطف عبد العظيم محمد،61 سنة، إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مؤمن محمد، 31 سنة" وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأصيب كل من محمد عبده عز الدين، 51 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وسحجات؛ وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار سقف قهوة "وكالة الليمون" بالإسكندرية - صور وفيديو

سقط عليهم سقف القهوة.. مصرع وإصابة 6 مواطنين في وكالة الليمون بالإسكندرية- فيديو وصور