قرار هدم جزئي.. أول تحرك من النيابة في حادث مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

"من لا يرحم لا يُرحم".. مرافعة نارية للنيابة في قضية مقتل صاحب محل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر انهيار سقف حجرة على مقهى شعبي بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي يضم محلات ومقهى وآخر علوي، وسقوط سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "عاطف عبد العظيم محمد،61 سنة، إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مؤمن محمد، 31 سنة" وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأصيب كل من محمد عبده عز الدين، 51 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وسحجات؛ وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، ومحمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى رأس التين العام ومصاب إلى مستشفى جمال حمادة، لتقلي العلاج اللازم، فيما تبين أن العقار صادر له قرار هدم جزئي عام 2019، وسرعة تنفيذ عام 2023.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.