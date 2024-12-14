ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار سقف قهوة "وكالة الليمون" بالإسكندرية - صور وفيديو

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار سقف مقهى شعبي بمنطقة وكالة الليمون في بحري بحي الجمرك في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: عاطف عبد العظيم محمد،61 سنة؛ إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة؛ مؤمن محمد محمد، 31 سنة؛ جرى نقل جثامينهم إلى مشرحة كوم الدكة.

كما أسفر الحادث عن إصابة "محمد عبده عز الدين، 51 سنة"، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وسحجات؛ وأصيب "باسم القاسم حسن سلمان"؛ 38 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، كما أصيب "محمد حسن عبد الحليم؛ 38 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم"

جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس التين العام ومستشفى جمال حمادة بكرموز.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقف على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين أثناء جلوسه عليه وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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