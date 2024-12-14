بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات ويشيد بزيادة الإنتاجية

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير والصيانة.

رافق المحافظ في جولته المهندس رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة، وحسام عبد الوهاب، مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية، والمهندس محمود مبروك، استشاري منظومة المخلفات الصلبة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، ومجدي ميلاد، مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية.

وتفقد المحافظ، المعدات والسيارات الحديثة المستخدمة في تحسين منظومة النظافة، وأعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود البديل المستخدم في مصنع الأسمنت، كما اطلع على ماكينات فرم المخلفات الزراعية الرطبة، وماكينات بلورة وتكسير البلاستيك، وماكينات فرم الأخشاب الزراعية الصلبة، ومكابس الورق والبلاستيك والصاج، ووجه بضرورة صيانة ورفع كفاءة هذه الماكينات.

واستمع المحافظ، لشرح مفصل من مدير المصنع حول خطوات العمل ومكونات مصنع السماد العضوي، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. أشاد المحافظ بجهود العاملين في المصنع، مشيراً إلى تحقيق المصنع إنتاجية وصلت إلى 220% من الوقود البديل والسماد العضوي، وزيادة الإيرادات بنسبة 500% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مزرعة المصنع التي تبلغ مساحتها 13 فداناً، موجهاً بضرورة إيجاد مصدر للمياه وإنشاء شبكة ري لزراعة الأرض والاستفادة منها ضمن جهود زراعة الأراضي غير المستغلة وتعظيم الموارد المتاحة.