سقط عليهم سقف القهوة.. مصرع وإصابة 6 مواطنين في وكالة الليمون بالإسكندرية- فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 3 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر انهيار سقف مقهى شعبي بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف على مقهى كلاسيك بشارع سوق الطباخين بمنطقة وكالة الليمون بدائرة القسم ووجود ضحايا ومصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بالحواجز الحديدية حول العقار محل الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقف على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين أثناء جلوسه عليه وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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