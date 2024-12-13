مع بداية الشتاء.. الشرقية تشدد إجراءات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة

الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، برنامج المقاومة لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة بأجهزة الضباب لمكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف.

وتستخدم الصحة المواتير الرش الأرضية والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة ودورات المياه ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل على جحور القوارض، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، ولجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن حملة مكافحة البعوض انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.