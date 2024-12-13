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مصرع شابين في حادث تصادم بأبو كبير شرقية

10:33 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

إسعاف - أرشيفية

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الشرقية -ياسمين عزت:

لقي شابان مصرعهما، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية مع ميكروباص في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أبو كبير المركزي باستقبالها جثتين لشابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بمدخل المدينة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع مؤمن س.إ 17 عاما ويوسف.ص.ك 17 عاما، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات بالبلاغ، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق أمام المركبات والمارة.

مصرع شابين في حادث حادث تصادم بأبو كبير تصادم دراجة نارية مع ميكروباص محافظة الشرقية
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