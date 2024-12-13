ESGO تجدد اعتماد مركز الأورام بجامعة المنصورة لمدة خمس سنوات -صور

الدقهلية-رامي محمود:

استقبل الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، للدراسات العليا والبحوث، وفد الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO)، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية لتجديد اعتماد مركز الأورام بجامعة المنصورة، كمركز للتدريب لجراحات أورام النساء لمدة خمس سنوات، وذلك بعد اعتماده للمرة الأولى لمدة عامين، وحصوله على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، تأكيدًا على ريادته وتميزه في تقديم الخدمات الطبية والعلمية.

حضر اللقاء الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام، الدكتور باسل رفقي مدير وحدة التدريب بالمركز، ومديري الوحدات وأعضاء هيئة التدريس بالمركز.

وقال الدكتور طارق غلوش إن الجمعية الأوروبية للأورام النسائية كانت قد منحت مركز الأورام شهادة قبل عامين باعتباره مركزا معتمداً لديها للتدريب على علاج الأورام النسائية، نظراً لما يتمتع به المركز من إمكانيات مادية وبشرية تمكنه من تقديم التدريب الذي يتوافق مع المعايير الأوروبية.

وأشار الدكتور الشعراوي كمال أن هذا الاعتماد كان بمثابة سابقة من نوعها فتحت الباب أمام جميع المتخصصين في الحصول على التدريب المعتمد من الجمعية الأوروبية.

وقال الدكتور وليد النحاس أن مركز الأورام بجامعة المنصورة هو الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وأفريقيا والدول العربية والذي يتم اعتماده من الجمعية النسائية.

شمل برنامج زيارة الوفد جولة داخل مركز الأورام في أقسام العمليات، العناية المركزة، والجراحة.

كما تضمن البرنامج عرضًا تقديميًا عن خدمات المركز المتميزة في مجال جراحات الأورام النسائية، بالإضافة إلى مناقشة الأبحاث السريرية والمنشورة التي تعزز مكانة المركز كمؤسسة رائدة.