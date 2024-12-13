جلسة عرفية تفرض غرامة 100 ألف جنيه على شاب صفع معلمة في كفر الزيات -صور

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات محافظة الغربية، جلسة عرفية مكبرة للصلح بين عائلتين بالقرية بعد قيام أحد الشباب بالتعدي على سيدة تدعى "هبة .ح" 37 عاما حاصلة على ليسانس آداب، وتعمل معلمة، على وجهها مما أحدث بها عدة إصابات من جراء قطع حلقها الذهبي، واستلزم إجرائها جراحة 15 غرزة.

تأتي الجلسة العرفية بعد أن أحيلت القضية إلى محكمة كفرالزيات للنطق بالحكم على المتهم في جلسة 17 ديسمبر الجاري.

شارك فى الجلسة العرفية، العمدة هاني عمارة عضو لجان المصالحات والقضاء العرفي بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وطارق الهلبي عضو لجان المصالحات بطنطا ومحلة مرحوم، وعبدالغفور السيد أمين لجنة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالغربية، وعصام عمارة أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفرالزيات، والشيخ محمد البهى ممثلا عن الأوقاف، وعدد كبير من أهالي القرية وممثلي العائلات بها.

وقضت الجلسة العرفية بتغريم الشاب المتعدي على المعلمة بمبلغ 100 ألف جنيه، حقا الكرامة المرأة، وتقديمه اعتذارا علنيا أمام أهالي القرية وممثلي العائلات الحاضرين أمام الجلسة العرفية حتى تقبل التصالح والتنازل عن القضية التي ستنظر أمام المحكمة.

وأوضح العمدة هاني عمارة أن ما حدث يتعارض تماماً مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، فاعتداء الشاب على السيدة، والذي وصل إلى حد قطع حلقها، يعد تصرفاً مشيناً لا يمكن التسامح معه. ولذلك، تم اتخاذ قرار بتغريم المعتدي وتقديم اعتذار علني أمامهما، وذلك لرد اعتبار المجني عليها وإعادة اللحمة بين الأسرتين، لافتا فى الوقت ذاته أن جلسة الصلح جاءت في إطار جهود أجهزة الأمن بقيادة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح الصلح بين العائلتين، حيث وفرت الأجواء المناسبة للحوار والتفاهم، وحافظت على الأمن والنظام العام خلال هذه الفترة.

من جانبه أشار الشيخ محمد البهى ممثل الأوقاف، إلي دور المرأة التي كرمها الدين الإسلامي وحرمة التعدي عليها، وأن الدولة المصرية كفلت لها حقوقها الشرعية كرامتها مصونة، مقدما الشكر إلى العائلتين على التصالح، ونزع فتيل الأزمة،

فيما شدد طارق الهلبي عضو لجان المصالحات بطنطا، على ضرورة الابتعاد عن مروجي الفتن والشائعات لإتمام الوئام بين العائلات والأسر.

وفي ختام جلسة الصلح، تسليم مبلغ مائة ألف جنيه للمجني عليها وأسرتها، وذلك تعويضاً مادياً ومعنوياً عما تعرضوا له، مما يساهم في تحقيق الصلح والوئام بين العائلتين.

وكان مأمور مركز شرطة كفر الزيات، تلقى بلاغًا من سيدة تدعى "هبة.ح" تفيد فيه بتعرضها لاعتداء جسدي من قبل أحد أقارب زوجها، حيث قام بصفها على وجهها مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالأذن اليسرى استدعى إجراء عملية جراحية، وبناءً على التحريات التي أجراها المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، تبين صحة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي حددت جلسة نطق الحكم فى القضية.