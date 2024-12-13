بالصور.. 250 شابًا يتجهون إلى أسوان لحضور المنتدى البيئي العربي الأفريقي

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أسوان - إيهاب عمران:

انطلق مساء اليوم الجمعة، قطار الشباب من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محافظة أسوان، بمشاركة 250 شابا وفتاة يمثلون الجامعات المصرية وعدد من الدول العربية والأفريقية، وذلك للمشاركة فى المنتدى الشبابى البيئى العربى الثالث عشر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة" والمزمع إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر خلال الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد، إن رحلات قطار الشباب لمدينتي الأقصر وأسوان تتم بشكل سنوي بالتعاون مابين وزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل ضمن برنامج «اعرف بلدك».

وأشار إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وافق على فتح قاعة كبار الزوار بمحطات مصر والأقصر لاستقبال ضيوف المنتدى والسادة المحاضرين.

وأضاف رشوان أن الوزير أعطى توجيهاته لرئيس هيئة السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات واضافة عربة النادى للقطار وذلك لراحة ضيوف المنتدى والسادة المرافقين.

من ناحية أخرى أكد أمين عام الاتحاد، أن الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة رحب ووافق على عقد الجلسة الافتتاحية للمنتدى بمسرح فوزى فوزى بأسوان، وتكليف قطاع جنوب الصعيد للثقافة بالتعاون مع الاتحاد خلال فترة انعقاد المنتدى وتقديم كافة التسهيلات.

وأشار إلى أن فرقتى الفنون الشعبية بأسوان و الأقصر ستقدمان عروضا ثقافية وفنون تراثية عقب الافتتاح بالمدينتين.