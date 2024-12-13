تعليم القليوبية تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الطالبة "صباح" ضحية التنمر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، تفاصيل جديدة حول واقعة الطالبة "صباح وليد" المعروفة إعلامية باسم ضحية التنمر، التى لقيت مصرعها على أيدي إحدى زميلاتها.

وكانت الطالبة "صباح"، توفيت فى مدينة العبور، متأثرة بإصابتها نتيجة عنف جسدي مارسته زميلتها في المدرسة والذي صاحبه أيضا وصلة تنمر كون الضحية من ذوي الإعاقة.

وأكد مصدر بالتعليم في مديرية القليوبية، أن صباح إلى جانب كونها من ذوى الإعاقة، فهي أيضًا كانت مريضة قلب، موضحا في الوقت نفسه أن الواقعة خارج مدرسة الإسكان العائلي بالعبور.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أن التنمر في المدارس من أكبر المشكلات، والواقعة محل التحقيق والمديرية تسعى لنشر التوعية بين الطلاب عن أضرار التنمر.

كانت النيابة العامة في محافظة القليوبية، فتحت تحقيقا فى الواقعة، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.

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