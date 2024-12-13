أول إجراء من النيابة فى واقعة الطالبة "صباح" ضحية التنمر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت النيابة العامة في محافظة القليوبية، فتح تحقيق في حادث وفاة "صباح" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة عنف جسدي مارسته زميلتها في المدرسة والذي صاحبه أيضا وصلة تنمر كون الضحية من ذوي الإعاقة.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.

وكانت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، شهدت مشادة بين طالبتين راح ضحيتها فتاة تدعى "صباح وليد" متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها بقوة لتصطدم رأسها بمادة صلبة، بدائرة قسم أول شرطة العبور.

من جانبه تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، ونٌقلت جثة الطفلة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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